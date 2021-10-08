Лукашенко: нас будут шатать очень долго, но я не собираюсь вставать на колени

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ заявил о необходимости укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня, - заявил Президент. - Мы уже свое на коленях отстояли".

"Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков. Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить".

Глава государства отметил, что экономике сегодня надо уделять особое внимание. "А в экономике сегодня в стране исполнительская дисциплина. Вы мой характер знаете: за мной не заржавеет. И полномочий у меня достаточно, пока еще новую Конституцию не приняли и пока я еще Президент. Поэтому надо начинать шевелиться", - добавил белорусский лидер.-0-