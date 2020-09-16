Лукашенко: нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства уверен, что следует наращивать усилия в тех регионах планеты, где нас ждут и понимают. "Именно с ними связан выход из пандемийного кризиса. Это, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Китай, страны СНГ, быстро растущие государства Центральной Азии", - считает Александр Лукашенко.

По мнению Президента, на международных площадках, в первую очередь ООН, надо приложить усилия по доведению реального положения дел в Беларуси и роли гегемонов в неудавшейся попытке цветной революции в нашей стране.

Александр Лукашенко подчеркнул, что союзникам и всем иным надо предоставить информацию, вскрывающую суть новой генерации цветных технологий.-0-