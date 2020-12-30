Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну, и мы ее сохраним

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия, - заявил Президент. - Честно и открыто вам говорю, и пусть они (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году".

Глава государства подчеркнул, что никаким майданам в Беларуси не бывать, если будут обеспечены единство народа, твердость власти и социально-политическая стабильность в стране. "У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил не только присутствовавших на мероприятии, но и всех тех, кто стоит в эти трудные дни рядом плечом к плечу, за мужество, стойкость, верность присяге и своему народу. "Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, определяющий дела и поступки", - отметил белорусский лидер.

"В условиях усиления реальных и потенциальных вызовов и угроз национальной безопасности Республики Беларусь мы обеспечим свою независимость, отстоим конституционный строй, будущее нашей страны и народа. При этом каждый сотрудник и военнослужащий, человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон, и что вы защищены государством, - подчеркнул Президент. - Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз".

Глава государства отметил, что наглядный тому пример в последнее время - слаженная работа КГБ и МВД по пресечению деятельности террористических групп.

Силовые структуры Александр Лукашенко назвал важнейшим фактором национальной безопасности, мира и спокойствия в обществе. Поэтому руководство страны уделяет особое внимание нынешнему состоянию и перспективам их развития. "Экономические условия сегодня непростые, но нам удается своевременно оснащать вас самыми современными образцами техники и вооружения, сохранять кадровое ядро, повышать престиж службы. Эта работа будет продолжена", - заверил глава государства.

"Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден, мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно", - подытожил Александр Лукашенко.

В новом году он пожелал военнослужащим и правоохранителям, и особенно их родным и близким, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия.-0-

Лукашенко вручил награды правоохранителям и военным

"За особые заслуги" - омоновцы вручили Лукашенко черный берет