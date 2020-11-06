Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Великого Октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что в то время Беларусь впервые появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. "Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления, - подчеркнул Президент. - Убежден, что наша сила в историческом опыте, который научил белорусов беречь свои главные достижения: безопасность, мир и согласие в обществе".
Александр Лукашенко пожелал всем гражданам страны мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому, подарившему нам будущее.
Поздравление Президента Беларуси с Днем Великого Октября
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Великого Октября.
Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей.
Впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления.
Убежден, что наша сила в историческом опыте, который научил белорусов беречь свои главные достижения: безопасность, мир и согласие в обществе.
В этот памятный день желаю всем гражданам нашей родной Беларуси мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому, подарившему нам будущее!
Александр Лукашенко.-0-