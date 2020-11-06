Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Великого Октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в то время Беларусь впервые появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. "Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления, - подчеркнул Президент. - Убежден, что наша сила в историческом опыте, который научил белорусов беречь свои главные достижения: безопасность, мир и согласие в обществе".

Александр Лукашенко пожелал всем гражданам страны мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому, подарившему нам будущее.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Великого Октября

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Великого Октября.

Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей.

Впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность. Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления.

Убежден, что наша сила в историческом опыте, который научил белорусов беречь свои главные достижения: безопасность, мир и согласие в обществе.

В этот памятный день желаю всем гражданам нашей родной Беларуси мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому, подарившему нам будущее!

Александр Лукашенко.-0-