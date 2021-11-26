Лукашенко: наша задача - помочь людям, попавшим в беду

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство хочет помочь людям, попавшим в беду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу сказать, что моя задача и всех тех, кто здесь по моему поручению работает, - помочь вам, людям, попавшим в беду", - подчеркнул Президент.
Он отметил, что у многих беженцев есть мобильные телефоны, и люди оттуда получают информацию. "Сегодня раздается много голосов. И в ваших телефонах много разных сигналов. Половина - сигналы справедливые, честные, откровенные. А половина - фейки, неправда. И вам надо, находясь здесь, научиться отличать правду от неправды, - сказал белорусский лидер. - Еще раз подчеркиваю: очень важно определять, где правда, а где неправда".-0-