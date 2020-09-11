Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Национальной академии наук на встрече с белорусскими учеными, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что благодаря ученым Беларусь на мировой арене знают как страну, где делают самые большие самосвалы и добывают калийную руду, производят лазеры и оптоэлектронику, микросхемы и электрический транспорт, ускоренными темпами развивают сферу информационных технологий, выполняют высокотехнологичные хирургические вмешательства, выпускают современные лекарственные препараты. В Беларуси также осваивается энергия мирного атома, ученые страны создали собственную исследовательскую станцию в Антарктиде, участвуют в работе на Большом адронном коллайдере. Республика наравне с крупным державами вошла в число космических держав, что два года назад позволило провести в Минске Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

"Данные примеры, конечно, сродни спорту высоких достижений. Они нужны и важны. Но настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни. Поэтому очень ценится работа ученых, которые развивают аграрное направление, в результате чего у нас растут урожаи, надои и привесы. А наша пищевая промышленность добилась того, что белорусские продукты на многих рынках просто производят фурор", - сказал Александр Лукашенко.

А белорусские медики, добавил он, славятся как уникальные специалисты с золотыми руками, спасающие жизнь человека практически в любой ситуации. В сложное для всего мира время пандемии коронавируса они показали себя достойно, подчеркнул Президент. Благодаря собственным конструкторским бюро и взаимодействию с учеными появляются громкие новинки на брендовых предприятиях Беларуси. "Все эти достижения красноречиво свидетельствует о том, что выбранная государством стратегия комплексной системной поддержки науки была верной. Так будет и дальше, - заявил глава государства. - Любую новинку необходимо как можно скорее патентовать и внедрять. Производства не смогут быть успешными, если уже сегодня не будут на шаг впереди конкурентов. И в этой научно-промышленной гонке именно ученый - главный союзник производителя. У нашей страны - не самой богатой природными ресурсами - нет иного выхода, как делать ставку на интеллект".

Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь сегодня относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала. А в рейтинге хороших стран (Good Country Index) республика занимает 54-е место среди 153 государств. "Больше трети нашего экспорта составляет наукоемкая и высокотехнологичная продукция. В прошлом году своим интеллектом мы заработали почти $15 млрд. Если бы мы к этим ярким инновационным разработкам добавили немножко качества в производстве (не только в промышленности, это и сельского хозяйства касается), мы бы не просто повысили свою конкурентоспособность на рынках - мы бы были лидерами", - убежден Президент.-0-