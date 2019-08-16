Лукашенко насторожен работой "Атланта" и намерен посетить предприятие

16 августа, Стародорожский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен детально разобраться в работе завода "Атлант". Об этом глава государства заявил сегодня, посещая его подшефное хозяйство "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался работой завода, его финансовыми показателями, уровнем заработной платы, объемами производства и реализации продукции. Президент сказал, что в будущем планирует побывать на "Атланте" и подробнее ознакомиться с его работой. "Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с "белой" техникой делается", - отметил он. По словам главы государства, у него есть "внутренняя настороженность и боязнь" за "Атлант".

Возможно, предприятию будет оказана господдержка, чтобы подтолкнуть его развитие. Сейчас этот вопрос пока только изучается. "Но с этим мы на месте разберемся, на "Атланте", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что конкуренция на мировом рынке растет, на экономической ситуации в регионе могут сказаться и разлад в отношениях между США и Китаем, поэтому надо быть готовыми ко всем сложностям.

Что касается работы хозяйства "Шапчицы-агро", которое курирует "Атлант", то за 2015-2019 годы сюда инвестировано почти Br4 млн. Здесь работают более 90 человек, средняя зарплата составляет Br985.

От реализации продукции животноводства в 2019 году хозяйство планирует получить Br4,9 млн выручки (за 2018 год она составила Br4,7 млн) и обеспечить рентабельность молока 46,7%. От продукции растениеводства выручка ожидается в размере Br500 тыс. с рентабельностью 20%.

Александр Лукашенко ознакомился с технологией производства молока в хозяйстве, посетил несколько коровников, в том числе с доильно-молочным блоком. В целом Президент остался доволен работой хозяйства. "Здесь неплохо. Но у вас (у "Атланта". - Прим. БЕЛТА) еще растениеводство и другие отрасли", - заметил он.

Глава государства также затронул вопрос о награждении лучших тружеников сельского хозяйства, благодаря которым поднимаются предприятия, развивается в целом отрасль. "Этих людей мы должны видеть и поддерживать", - сказал он. Александр Лукашенко поручил Администрации Президента проработать эти вопросы и внести соответствующие предложения.-0-