Лукашенко: наступает время исторического стресс-теста для ШОС

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Наступает время исторического стресс-теста для Шанхайской организации сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для нашей организации, возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что компетенция ШОС позволяет одновременно заниматься самыми разнообразными вопросами: от безопасности, экономического развития, выстраивания новых финансовых и гуманитарных систем до реализации крупных инфраструктурных проектов.

"Однако успешно реализовать эти преимущества можно только совместными согласованными усилиями, объединением наших потенциалов на благо наших народов", - подчеркнул он.-0-

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