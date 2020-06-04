Лукашенко назначил Александра Субботина вице-премьером

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Субботина заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее решение принял сегодня глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, Субботин тоже грамотный, образованный человек, доктор наук. Но самое главное - он поработал в России, интеграционных структурах (был членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. - Прим. БЕЛТА). Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер - Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства пригодятся", - сказал Президент о новом вице-премьере.-0-