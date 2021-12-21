Лукашенко назначил Богданова главой МАРТ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Богданов родился в 1973 году в Минске. Окончил Академию физического воспитания и спорта, Международный гуманитарно-экономический институт и Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Работал тренером-преподавателем Белорусской федерации традиционного каратэдо, преподавал на кафедре физвоспитания и спорта Гуманитарно-экономического негосударственного института и на кафедре спортивно-боевых искусств и спецподготовки Белорусской государственной академии физической культуры.

В 2008 году перешел на работу в агрокомбинат "Дзержинский", где занимал должности начальника отдела внешнеэкономической деятельности и заместителя генерального директора по переработке и торговле.

Работал заместителем генерального директора ЗАО "Мясо-молочная компания" (2013 - 2014), начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия (2014 - 2021). До настоящего времени занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.-0-