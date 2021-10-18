Лукашенко назначил экс-замминистра внутренних дел министром юстиции

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Сергея Хоменко министром юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Публично хочу сказать, Сергей Николаевич, что права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране. В какой-то степени это шаг неординарный - это для тех, кто не прогружен в эту тему. С точки зрения погруженности в проблему это вполне нормально", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Министерстве юстиции достаточно хороших специалистов, которые уже долгое время занимаются юриспруденцией.

"Хорошие, крепкие юристы в Минюсте есть. Там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы, потому что придется решать очень много организационных вопросов, - сказал Президент. - У нас пройдет ряд мероприятий, прежде всего организационного характера, по линии Минюста. Не стану скрывать: там нужны очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов. Там нельзя сегодня считать до 20, 10 или даже до трех. Там надо принимать решения или реализовывать принятые решения. Люди это увидят в ближайшее время".

Александр Лукашенко уверен, что Сергей Хоменко обладает сильным управленческим потенциалом. "Потерять в таком возрасте, как вы, человека грамотного, способного, патриота, преданного стране, мы не можем. Это было мое личное мнение, и я предупредил всех начальников, в том числе министра внутренних дел (думаю, он с вами переговорил - я ему поручал это сделать), чтобы вас убедить, что надо взять на себя эту ношу и доказать людям, что вы настоящий управленец", - подчеркнул глава государства.

При этом Президент обратил внимание: несмотря на то, что Сергей Хоменко не работал в системе Министерства юстиции, у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить ведомство, ведь он служил в правоохранительных органах. К тому же в Минюст нужен прежде всего мощный управленец и организатор, подчеркнул Александр Лукашенко. "Я очень на вас надеюсь. Поэтому в начале и сказал, что права на ошибку у вас нет. Это мое лично решение. Я "примерял" вас к разным должностям, но понял, что здесь вы, наверное, нам и стране принесете больше пользы, чем на каких-то других должностях", - подытожил белорусский лидер.

До настоящего момента Сергей Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел. После назначения министром юстиции он заявил журналистам, что как человек, имеющий достаточный опыт в руководстве большими коллективами и "посвятивший свою жизнь слову "законность", готов выполнить все поставленные перед ним задачи.

"На сегодняшний день обстановка требует решения всех вопросов. Не только касающихся экономики, социальной сферы, но и, конечно же, сферы юстиции. Она многогранна и широка: это и нотариусы, и адвокаты, и деятельность по контролю за исполнением судебных решений. Здесь главой государства поручено совершенствовать управленческую деятельность", - рассказал Сергей Хоменко.

Сергей Хоменко родился 21 сентября 1966 года в украинском городе Ясиноватая Донецкой области. Он окончил Орджоникидзевское высшее военное командное краснознаменное училище имени С.М. Кирова МВД СССР, Военную академию имени М.В. Фрунзе в Москве, факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

Проходил службу в различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР и МВД Беларуси.

С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника штаба внутренних войск, затем - первого заместителя командующего внутренними войсками МВД - начальника штаба.

С 2014 года возглавлял Департамент охраны МВД. В декабре 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу" всех степеней, другими медалями и нагрудными знаками.-0-