Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и начальника Генштаба ВС

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Обращаясь к Андрею Равкову, Александр Лукашенко подчеркнул: "Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности".

Александр Вольфович, Виктор Хренин и Андрей Равков

Президент отметил, что госсекретариат Совета безопасности - это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. А поскольку армия - ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез. "Хорошо, что у нас еще и глава Администрации (Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) - человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Тем не менее госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", - отметил глава государства.

Равков в новой должности намерен совершенствовать национальную систему безопасности По мнению Андрея Равкова, в Беларуси создана дееспособная система национальной безопасности. "Есть необходимый комплект нормативной базы, которая позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбоев", - отметил он.

Александр Лукашенко сегодня также назначил нового министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. Президент пояснил назначения: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Александр Вольфович уже обладает прекрасным опытом работы в Генеральном штабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике. "Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, - отметил глава государства. - Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".

Андрей Равков, Виктор Хренин и Александр Вольфович

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал он.-0-

Хренин о приоритетах в новой должности министра обороны: основное - это люди "Если у нас будут готовые люди и будет иметься техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание", - сказал Виктор Хренин, назначенный министром обороны.