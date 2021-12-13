Лукашенко назначил Карпенко главой ЦИК

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, передает корреспондент БЕЛТА.

На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы - человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти - парламент. Ну и, естественно, выборы Президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому практически из огня да в полымя вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит Конституцию", - добавил Президент.

Он отметил, что в проекте обновленной Конституции предусматриваются соответствующие изменения для того, чтобы избирательный процесс был более независимым и чтобы у людей не возникало каких-либо подозрений на предмет того, что исполнительная власть или глава государства давит на избирательный процесс через ЦИК и территориальные избирательные комиссии.

"Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституцию в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю: вы - человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что нельзя ошибиться с подбором кандидатуры на освобождающуюся ключевую должность министра образования. "Поэтому никуда от вас эта работа не уйдет. Мы ждем и от вас предложений по новому министру, - сказал Президент, обращаясь к Игорю Карпенко. - Что касается Министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дел, вам придется этим заниматься. И, давайте будем откровенны, будучи председателем ЦИК, у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте этого".

С 1996 года ЦИК возглавляла Лидия Ермошина. До назначения на эту должность входила в состав ЦИК.

Карпенко Игорь Васильевич родился в 1964 году в Новокузнецке Кемеровской области Российской Федерации. В 1989 году окончил Минский государственный педагогический институт имени А.М. Горького, в 2008 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1982-1984 годах служил в рядах Советской армии на территории Чеховского района Московской области.

С 1989 по 1993 год был секретарем комитета комсомола, начальником отдела воспитательной работы Минского государственного педагогического института имени А.М. Горького.

В 1993-1995 годах - начальник отдела воспитательной работы Белорусского государственного педагогического университета. С 1995 по 2001 год занимал должность начальника отдела воспитательной работы, начальника управления воспитательной работы Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка. В период 2001-2003 годов был начальником управления воспитательной работы БГПУ, в 2003-2004 годах - проректор по воспитательной и социальной работе.

С 2004 по 2008 год являлся членом Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи.

В 2008-2011 годах - заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

С 2011 года по 2016-й занимал должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета. В декабре 2016 был назначен министром образования.-0-