Лукашенко назначил Мартынюка помощником Президента - инспектором по Могилевской области

Леонид Мартынюк
Новости темы " Кадровые решения Президента"
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил Леонида Мартынюка помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Леонид Мартынюк работал в должности председателя Березовского райисполкома.
Александр Лукашенко также согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
Березовский райисполком возглавит Сергей Бартош.
На пост председателя Ляховичского райисполкома согласован Николай Мороз.-0-
Развитие производственного комплекса и АПК в Могилевской области нужно ускорить - Мартынюк
Леонид Мартынюк обратил внимание на важность загрузки всех производственных мощностей и, соответственно, наращивания производства, что в итоге, по словам Леонида Мартынюка, приведет к увеличению заработной платы и улучшению благосостояния людей