4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова первым вице-премьером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я принял решение вернуть его из Китайской Народной Республики. Он работал там в качестве посла. Думаю, что мои китайские друзья меня поймут. Потому что в этот период, когда мы во многом обновляем руководящий состав, важен опыт работы в правительстве этих аксакалов", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил постепенное становление Николая Снопкова в качестве руководителя благодаря всем пройденным этапам карьерной лестницы. "Он пришел снизу. Его опыт и знания будут востребованы. Помните, он был таким чисто рыночником. А когда в правительстве поработал, в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все… Изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, конкуренция, но и понимает, что такое земная экономика", - сказал Президент.-0-