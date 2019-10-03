Лукашенко назначил нового председателя Брестского областного суда и судей ряда областных судов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября подписал указ №366 "О назначении и освобождении судей". Об этом БЕЛТА сообщили в
В Брестском областном суде председателем и судьей назначен Антон Гущин, работавший до настоящего времени председателем и судьей суда Кобринского района. Первым заместителем и судьей Брестского областного суда стал Владимир Савчук.
Глава государства назначил судей областных судов: Гомельского - Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова, Витебского - Татьяну Дегтяреву, Минского - Олега Лапеко, Могилевского - Сергея Мазурова. Судьями Минского городского суда будут работать Игорь Любовицкий и Евгений Чадюк.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.-0-