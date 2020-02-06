Лукашенко назначил нового председателя Витебского областного суда

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ №41 "О назначении и освобождении судей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда. Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев - заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян - судьей и председателем суда Могилевского района.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Президент также подписал указ №42 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-