Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Хренин о приоритетах в новой должности министра обороны: основное - это люди "Если у нас будут готовые люди и будет иметься техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание", - сказал Виктор Хренин, назначенный министром обороны.

Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства. "Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. Президент пояснил назначения: "Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Александр Вольфович уже обладает прекрасным опытом работы в Генеральном штабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике. "Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, - отметил глава государства. - Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал он.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. В 1988 году окончил Московское военное общевойсковое командное училище, в 1998-м - командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2008-м - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, где работал на различных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (1993-2001 годы), на базе охраны и обслуживания Минобороны (2001-2005), а также в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010).

С 2010 по 2012 год являлся заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С 2012 года находился в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го - командующего этими войсками. В 2018 году был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Виктор Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке. Окончил в 1992 году Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В.Фрунзе, в 2005-м - командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2014-м - факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

В 1992-2003 годах военную службу проходил на должностях командира мотострелкового взвода, командира разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника отделения управления - начальника пункта обработки информации командного пункта отдельного разведывательного батальона, заместителя командира отдельного мотострелкового батальона, заместителя командира отдельного разведывательного батальона, командира отдельного танкового батальона, командира отдельного гвардейского мотострелкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования.

После окончания в 2005 году Военной академии Беларуси был назначен старшим офицером оперативного отделения оперативного отдела штаба Западного оперативного командования. В последующие годы занимал должности заместителя командира, начальника штаба - первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, старшего офицера отдела главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

В июле 2014 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. С июня 2015 года и до настоящего времени командовал войсками Западного оперативного командования.-0-