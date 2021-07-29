Александр Васильев и Александр Шастайло
Новости темы " Кадровые решения Президента"
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых начальников Академии МВД и УВД Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
Начальником Академии МВД стал Александр Васильев, который до настоящего времени возглавлял УВД Гомельского облисполкома.
В свою очередь на этот пост в Гомельскую область назначен Александр Шастайло. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома - начальника криминальной милиции.-0-