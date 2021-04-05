Лукашенко назначил новых помощников - инспекторов по Минской и Гомельской областям

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначены новые помощники Президента - инспекторы по Минской и Гомельской областям. Соответствующие кадровые решения принял сегодня глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вакантную должность помощника Президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. С июня 2018 года он работал в должности заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.

Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на вакантную должность помощника Президента - инспектора по Минской области.

"Должности непростые, хоть у вас и опыт приличный, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ситуация непростая в плане того, что нам пытаются сейчас все больше подсунуть экономических проблем в стране. А вам придется заниматься прежде всего, конечно, кадрами (кого нам в этой ситуации поддерживать, выдвигать, задвигать), и второе дело - экономика. Как говорили в советские времена, будет экономика - и кадры будут хорошо работать. А если нет экономики, как там ни упирайся, ни работай, толку мало".

Глава государства отметил, что оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. Теперь они будут представлять Президента, а значит и ответственность соответствующая. "Это наши щупальца на местах. Вы должны быть объективными, ни в коем случае не подстраиваться там под кого-то ради того, чтобы иметь добрые отношения. Подстраиваться можно тогда, когда это все нацелено на результат. Если результат - прежде всего экономический - будет хороший, то тогда надо и объединяться, и подстраиваться, и кадры подбирать в этом плане", - сказал Александр Лукашенко.-0-