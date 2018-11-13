Во время назначения послов

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Венгрии, Сирии и Индии. Соответствующие кадровые решения глава государства принял 13 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине назначен Александр Пономарев.

Белорусскую дипмиссию в Сирии возглавит Юрий Слука. Он также по совместительству будет послом Беларуси в Иордании и Ливане.

Андрей Ржеусский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Индии и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.-0-