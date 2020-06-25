Лукашенко назначил послов в Швейцарии и Венесуэле

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25 июня 2020, 12:28

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня чрезвычайных и полномочных послов в Швейцарии и Венесуэле, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководить белорусской дипмиссией в Швейцарии - это была вакантная должность - будет замначальника главного управления - начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики главного консульского управления МИД Александр Ганевич.

Александр Ганевич
Александр Ганевич

Сейчас между странами активно развиваются отношения по линии внешнеполитических ведомств, идет проработка ответного визита руководства швейцарского парламента в Беларусь. "Безусловно, глава государства поставил задачу развивать и торгово-экономические отношения. В последние три года у нас стабильно растет товарооборот, в прошлом году он достиг $258 млн. Растет не только импорт, но и экспорт", - рассказал дипломат журналистам.

Как сообщалось, в феврале этого года в Минске торжественно открылось посольство Швейцарии. До этого в белорусской столице с 2008 года работало отделение посольства этой страны. На церемонию приехал глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. "Преобразование отделения посольства в посольство - не просто техническое переименование. Этот шаг имеет большое символическое значение. Это решение выражает заинтересованность Швейцарии в развитии отношений с Беларусью и надежду на то, что тот путь в сторону большей демократизации, соблюдения прав человека, по которому движется Беларусь, будет продолжен. Хотя мы понимаем, что этот путь нелегкий и достаточно длинный", - сказал он.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле станет экс-директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан. Олег Паферов, занимавший эту дипломатическую должность, был освобожден от нее в связи с необходимостью ротации.

Андрей Молчан
Андрей Молчан

Новому послу в Венесуэле было поручено проработать максимально эффективные формы сотрудничества с этой страной. "По указанию главы государства, который подчеркнул, что Венесуэла остается близким, стратегическим партнером Беларуси, нам надо внимательно проанализировать складывающуюся там ситуацию и выработать максимально эффективные и взаимовыгодные формы, алгоритмы работы в нынешних непростых условиях. Это то, чем мы сейчас займемся", - сказал Андрей Молчан журналистам после встречи с Президентом.

Дипломат отметил, что во времена, когда принималось решение о выходе на латиноамериканский рынок, преимуществ сотрудничества с Венесуэлой было более чем достаточно. За 12 лет была создана крепкая база отношений в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере. "Однако на сегодняшний день эти отношения замедлились. К сожалению, развитие ситуации в мире с точки зрения геополитики и экономики поставило Венесуэлу в весьма непростое положение. Венесуэла попала в довольно серьезный и глубокий кризис", - констатировал посол.

Александр Лукашенко также согласовал назначение Ильи Лапутя генеральным консулом Беларуси в латвийском Даугавпилсе. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий Министерства иностранных дел. Первостепенная задача генконсула - поддерживать белорусских граждан, которые проживают в Латвии.

Лапуть Илья
Лапуть Илья

По словам Ильи Лапутя, Латвия - яркий пример того, как можно быть страной Евросоюза и дружить с Беларусью. "У нас очень тесные связи во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в культуре. Все это строится на близких отношениях между простыми людьми. Это единственная страна, с которой у нас действует соглашение о безвизовых поездках для приграничного населения", - констатировал дипломат.-0-

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