Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:

Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра,

Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра,

Юрия Назарова - заместителем премьер-министра,

Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра,

Александра Субботина - заместителем премьер-министра,

Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли,

Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства,

Юрия Караева - министром внутренних дел,

Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства,

Владимира Караника - министром здравоохранения,

Владимира Макея - министром иностранных дел,

Игоря Луцкого - министром информации,

Юрия Бондаря - министром культуры,

Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства,

Виктора Хренина - министром обороны,

Игоря Карпенко - министром образования,

Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам,

Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям,

Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Петра Пархомчика - министром промышленности,

Константина Шульгана - министром связи и информатизации,

Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия,

Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма,

Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций,

Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты,

Юрия Селиверстова - министром финансов,

Александра Червякова - министром экономики,

Виктора Каранкевича - министром энергетики,

Олега Слижевского - министром юстиции,

Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности,

Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета,

Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу,

Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации,

Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета,

Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.-0-