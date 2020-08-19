Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.
Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:
Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра,
Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра,
Юрия Назарова - заместителем премьер-министра,
Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра,
Александра Субботина - заместителем премьер-министра,
Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли,
Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства,
Юрия Караева - министром внутренних дел,
Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства,
Владимира Караника - министром здравоохранения,
Владимира Макея - министром иностранных дел,
Игоря Луцкого - министром информации,
Юрия Бондаря - министром культуры,
Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства,
Виктора Хренина - министром обороны,
Игоря Карпенко - министром образования,
Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам,
Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям,
Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Петра Пархомчика - министром промышленности,
Константина Шульгана - министром связи и информатизации,
Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия,
Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма,
Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций,
Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты,
Юрия Селиверстова - министром финансов,
Александра Червякова - министром экономики,
Виктора Каранкевича - министром энергетики,
Олега Слижевского - министром юстиции,
Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности,
Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета,
Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу,
Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации,
Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета,
Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.-0-