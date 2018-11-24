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Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома

Президент 24.11.2018 | 11:53
Александр Лукашенко и Анатолий Сивак
Александр Лукашенко и Анатолий Сивак
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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами. "Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал Президент. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем (Андрей Шорец. - Прим. БЕЛТА), но и к самим членам исполкома - работникам аппарата".

Анатолий Сивак. Фото из архива
Анатолий Сивак. Фото из архива

Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города. "И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам главы государства, одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что Анатолий Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника Президента - главного инспектора по городу Минску. "Должен сказать - был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил тот факт, что Анатолий Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры. "И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры, а потому Минск надо подготовить к этому международному спортивному форуму, сделать его уютным и привлекательным для гостей, чтобы они и в последующем приезжали в качестве туристов.

"Но самое главное - у всей вертикали власти экзамен - парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы", - сказал белорусский лидер.

При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты. "Но они (народ Беларуси. - Прим. БЕЛТА) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также попросил нового мэра обратить внимание на коррупцию, которая бытует в городе. "Все-таки управленческая вертикаль в городе огромная", - отметил он.

Глава государства рассказал, что одно время даже стоял вопрос о сокращении количества администраций в районах города. Однако на этот шаг не пошли ради удобства людей. "Они привыкли решать свои вопросы там. А вот мозги вставить руководителям администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, надо", - подчеркнул Президент.

"Думаю, что со многими в горисполкоме придется расстаться. Но не обижай людей, которые преданы государству и хотят работать в городе вместе с тобой. Времени немного - три недели. Надо разобраться и подумать, с кем будешь работать, - напутствовал Президент Анатолия Сивака. - Хотелось бы, чтобы кадры, которые тебе придется подбирать вместе с главой Администрации, чтобы они были из города и знали город. Не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой. Думаю, у тебя достаточно своих взглядов на кадровую политику, и знание людей, авторитет помогут тебе подобрать и предложить на руководящие должности или назначить тех людей, которые будут работать и выполнять те задачи, которые нужно".

Глава государства особо подчеркнул, что нельзя понизить нынешнюю планку в развитии города: "Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику".

Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, Президент принял решение о его переводе на другую работу. "Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", - пояснил глава государства.-0-

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"Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии. Как по наведению порядка, благоустройству, так и по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития", - сказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

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Теги
Лукашенко, Минский горисполком, назначения, Сивак
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