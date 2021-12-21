Лукашенко назначит новых министра и губернатора

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначит сегодня новых министра и губернатора, информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
В публикации также отмечается, что глава государства назначит и нового председателя комитета.
Конкретные должности и персоналии пока не уточняются.
Таким образом, в Беларуси за неделю сменится половина губернаторского корпуса. Как сообщалось БЕЛТА, 13 декабря Александр Лукашенко назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области. Эти посты заняли соответственно Александр Субботин и Анатолий Исаченко. Глава государства встретился с активами этих регионов и лично представил новых руководителей.-0-