Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент, в частности, отметил актуальность подготовленной к саммиту Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. "События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей", - сказал Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, в первую очередь в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли.
"Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств", - считает белорусский лидер.
Он констатировал, что стороны фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Президент предложил дополнить ее конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста. "Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения", - сказал глава государства.
По его словам, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. "Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа", - отметил Александр Лукашенко.
"Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, тем больше появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем (государствам) в другую сторону, где-то искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС. Только непонятно, зачем", - продолжил глава белорусского государства.
Он отметил, что входящие в СНГ страны формируют огромнейший рынок. "Давайте ближе работать друг с другом. Давайте будем выстраивать наши экономические отношения теснее, создавать интерес для каждого государства", - призвал белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что человека или государство нужно добром подтягивать ближе к себе или в какую-то организацию. "Пытаться сегодня наклонить, поставить на колени, как-то унизить государство… Не те времена. Посмотрите, что происходит в мире. Каждый с каждым начинает воевать. Нам надо объединиться теснее, чтобы выступать единым фронтом. Это очень важно сегодня, в канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тогда никто не делился. Все воевали в одном строю, видели единую цель", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-