Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент, в частности, отметил актуальность подготовленной к саммиту Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. "События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, в первую очередь в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли.

"Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств", - считает белорусский лидер.

Он констатировал, что стороны фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Президент предложил дополнить ее конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста. "Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения", - сказал глава государства.

По его словам, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. "Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа", - отметил Александр Лукашенко.

"Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, тем больше появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем (государствам) в другую сторону, где-то искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС. Только непонятно, зачем", - продолжил глава белорусского государства.

Он отметил, что входящие в СНГ страны формируют огромнейший рынок. "Давайте ближе работать друг с другом. Давайте будем выстраивать наши экономические отношения теснее, создавать интерес для каждого государства", - призвал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что человека или государство нужно добром подтягивать ближе к себе или в какую-то организацию. "Пытаться сегодня наклонить, поставить на колени, как-то унизить государство… Не те времена. Посмотрите, что происходит в мире. Каждый с каждым начинает воевать. Нам надо объединиться теснее, чтобы выступать единым фронтом. Это очень важно сегодня, в канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тогда никто не делился. Все воевали в одном строю, видели единую цель", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине "Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как Президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве "Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы?", - призвал белорусский лидер.

Лукашенко: Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима "В этом году мы отпраздновали 75-летие освобождения Беларуси. Наш народ заплатил высокую цену за свою свободу - в борьбе с фашизмом погиб каждый третий белорус. Последствия той страшной войны мы ощущаем и по сей день", - сказал глава государства.

Лукашенко призвал поддержать белорусскую инициативу о поясе цифрового добрососедства Президент констатировал, что угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству и их количество быстро растет. Одной из причин тому Александр Лукашенко видит прогрессирующую потерю доверия в отношениях между странами.

Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности Глава государства отметил, что белорусской стороной была выдвинута инициатива о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Лукашенко назвал непонятными предстоящие масштабные учения НАТО у границ Беларуси "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально", - сказал белорусский лидер.

Сотрудничество СНГ должно учитывать изменения в глобальной экономике - Бердымухамедов Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что странам СНГ вполне по силам реализация масштабных и долгосрочных проектов в таких областях, как энергетика, промышленность, транспорт и торговля.

Казахстан предлагает проводить форумы СНГ по современным технологиям и развивать электронную торговлю Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Токаев инициирует введение единой визы СНГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по введению на территории стран СНГ общего визового режима и единой визы Содружества по типу Шенгенского соглашения, действующего в странах Евросоюза.

Путин: сотрудничество в СНГ помогает государствам развивать взаимодействие с третьими странами Владимир Путин обратил внимание, что в 2018 году совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил $1 трлн. "Это говорит о том, что наше сотрудничество в рамках СНГ не мешает, а наоборот помогает развивать отношения с третьими странами, - сказал Президент.

Путин назвал неопределенной судьбу договора о стратегических наступательных вооружениях "Сохраняется неопределенность вокруг судьбы истекающего в феврале 2021 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - так называемый договор СНВ-3", - отметил Владимир Путин.

Москва приветствует идею Минска о декларации по неразмещению РСМД в Европе - Путин "Приветствуем выдвинутое белорусской стороной на 74-й Генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе, - отметил российский лидер. - Оно, безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации".

Таджикистан и Узбекистан обеспокоены ситуацией в Афганистане и ее влиянием на регион СНГ "Необходимо обратить особое внимание на внутренние риски, которые существуют в регионе. Имеется в виду угроза распространения экстремисткой идеологии, а также возвращения из зон боевых действий на Ближнем Востоке террористов из числа граждан СНГ", - сказал Эмомали Рахмон.

Узбекистан в 2020 году проведет первый форум регионов СНГ По словам Шавката Мирзиёева, узбекская сторона разработала концепцию и программу своего председательства в Содружестве на следующий год. Безусловным приоритетом он назвал динамичное наращивание торгово-экономического сотрудничества.

В странах СНГ вручат 300 тыс. медалей в честь 75-летия Победы На предыдущем заседании совета была поддержана инициатива учредить по случаю 75-летия Победы общую юбилейную медаль Содружества. Московский монетный двор наладил их изготовление.

Лебедев останется в должности председателя Исполкома СНГ еще на три года Сергей Лебедев был впервые назначен на должность председателя Исполкома СНГ в октябре 2007 года. С инициативой вновь продлить срок его полномочий выступила Российская Федерация.