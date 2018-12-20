Лукашенко назвал 2025 год крайним сроком для перевода водоснабжения Минска на подземные источники

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к середине следующей пятилетки полностью перевести питьевое водоснабжение города на подземные источники. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все крупные города испытывают проблемы с водоснабжением. Минску нужно полмиллиона кубометров воды в день. К примеру, воды из озера Нарочь хватило бы при таком расходовании на 3-4 года. У столицы сегодня треть источников - поверхностные. Это неправильно. Надо нам спланировать и к середине следующей пятилетки (крайний срок - 2025 год) полностью перевести все питьевое водоснабжение города на подземные источники", - поручил Президент.
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