Лукашенко назвал БелАЭС самым грандиозным белорусско-российским проектом последних десятилетий

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назвал строительство Белорусской атомной электростанции самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом последних десятилетий. Об этом Президент заявил во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй, - сказал Александр Лукашенко. - Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи".

Президент обратил внимание, что Россия не просто откликнулась на просьбу Беларуси построить атомную электростанцию, а Владимир Путин поддержал просьбу белорусского лидера подключить к возведению объекта отечественных специалистов, чтобы они получили ценный опыт работы на таких уникальных проектах. "Мы также с Президентом России договорились, что при необходимости (а такая необходимость уже есть) мы будем готовы совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Беларуси и России", - отметил Александр Лукашенко.-0-