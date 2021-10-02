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02 октября 2021, 06:23

Лукашенко назвал безмозглой политику Запада и недвусмысленно предостерег от агрессии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN отметил непоследовательность и глупость политики коллективного Запада в отношении Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Президенту был задан вопрос относительно российских военных объектов на территории Беларуси, и не превратится ли страна в западный форпост России.

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Это первое", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что если говорить по существу, то Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим".

"Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безоснователен. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца. При угрозах", - добавил глава государства.

"Что касается баз. Ну вы меня вообще удивляете. Вы что не знаете или НАТО не знает, какие у нас базы иностранных государств? У нас нет ни одной базы никакого государства, в том числе России. Кроме двух, можно сказать, гражданского назначения, - рассказал Александр Лукашенко. - Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские Вооруженные Силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат. Наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет".

"Но, Мэтью, это - главное для ваших зрителей, и я не побоюсь это сказать. Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - предупредил глава государства.-0-

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