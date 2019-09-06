Лукашенко назвал Брестскую область образцом стабильного развития

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Брестскую область образцом стабильного развития. Об этом глава государства заявил сегодня на празднике в честь 1000-летия Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Брестчина являет собой образец стабильного развития: от эффективного земледелия до высочайших технологий. Я нередко привожу в пример наши западные регионы. С большим удовольствием бываю здесь, пусть и не так часто, как хотелось бы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что с Брестской областью у него связаны особые воспоминания - служба в пограничных войсках. "Служба, которая стала отличной школой жизни, научила любить и защищать вас, мой народ, и защищать нашу Родину, - подчеркнул он. - И вот даже сегодня подумал о том, что я приехал домой. Здесь прошла, пожалуй, самая трудная часть моей жизни, но самая важная - без этого периода, без моей службы на последнем метре нашего Отечества я вряд ли бы сегодня стоял в этой роли на этой сцене".

Глава государства констатировал, что Брест и сегодня открывает ворота в Беларусь - красивую, сильную, миролюбивую страну, которая всегда радушно принимает гостей. "Именно нам с вами - современному поколению белорусов - выпала честь праздновать этот великий юбилей. Мы готовились к нему всей страной. И сегодня город встречает свой миллениум обновленным, еще более благоустроенным и красивым. Мы с вами сегодня шагнули во второе тысячелетие, - добавил Александр Лукашенко. - Я обращаюсь ко всем, кто здесь родился, и всем, для кого Брест стал второй родиной. Вы действительно особенные, в полной мере обладающие нашими национальными достоинствами: талантливые, добросердечные, гостеприимные и, особенно, трудолюбивые, но еще больше предприимчивые и патриотичные".

Президент отметил, что за минувшую тысячу лет в летопись Бреста вписано немало героических страниц. "Вам создавать историю будущего. В юбилейный год вы показали свою настоящую любовь к родному городу не на словах, а на деле. Она выражена в уюте, красоте, которую вы создали за последние три года, в искреннем стремлении внести свой вклад в благоустройство улиц, парков, дворов", - обратился Александр Лукашенко к жителям областного центра.

Он пожелал им сохранить уникальную атмосферу Бреста, стремление к прогрессу, умение трудиться на благо своего города и всей Беларуси, а также передать эти ценности своим детям, научить их так же любить малую родину и сберечь лучшие традиции на многие века вперед. "И пусть ангел-хранитель (памятник Тысячелетия Бреста. - Прим. БЕЛТА), которого вы подарили городу в честь этого замечательного юбилея, защищает прошлое, настоящее, будущее. Хранит каждого из нас", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко преподнес в подарок городу экземпляр Брестской Библии, отпечатанной здесь почти полтысячелетия назад. "В Год малой родины эта вечно живая книга возвращается к себе домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди", - подчеркнул Президент.-0-