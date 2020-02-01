Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил глава государства перед началом встречи.

"Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Майкл Помпео

Во время встречи

"Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью", - выразил уверенность белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Майкл Помпео

Он подчеркнул, что Беларусь - это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: "К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто".-0-

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Лукашенко - Помпео: мы с вами давно знакомы, но заочно Президент заметил, что накануне визита в Минск Майкла Помпео многое писали о белорусско-американских отношениях. "Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже", - констатировал Александр Лукашенко.

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