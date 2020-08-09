Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него. Об этом глава государства заявил сегодня после голосования, передает корреспондент БЕЛТА.
Журналисты спросили главу государства, считает ли он нынешнюю электоральную кампанию самой сложной для него. "Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных", - признался Александр Лукашенко.
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