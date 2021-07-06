Лукашенко назвал европейские санкции карательной операцией на современный манер

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские санкции - это фактически карательная операция на современный манер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что вопрос вовсе не в посадке борта Ryanair в Минске или несоответствии белорусской государственной системы западным образцам. "Видите ли, здесь "диктатура". Все эти "перемены" задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. Там ведь "золотые" земли в Украине - все сравняли с этой землей, уничтожили. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Беларусь. И все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти политические деятели", - заметил Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы. "Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель - лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер", - заявил глава государства.-0-