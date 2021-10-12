Лукашенко назвал главное требование к системе образования

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливое отношение к каждому человеку - главное требование к системе образования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обсуждению вопросов законодательного совершенствования национальной системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что мир меняется очень быстро и национальная система образования должна так же оперативно подстраиваться под веяние времени.

"И главное мое требование как главы государства - справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вот в плане справедливости тут уже никуда не денешься. Это первые шаги наших будущих граждан. Поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми, в обстановке честности и справедливости".

Президент заявил, что хотел бы услышать позицию каждого участника совещания относительно предлагаемых новаций. Не менее актуальный, по его словам, вопрос: насколько готова белорусская система образования к новым подходам, закладываемым в кодекс и правила приема. "Что они дадут стране, ученикам, педагогам? Не будет ли это новшеством ради новшества? - поинтересовался глава государства. - Например, хотелось бы более подробно услышать о введении национального государственного экзамена, расширении целевой подготовки. Будет ли при таком подходе обеспечен обозначенный мной принцип?"

Александр Лукашенко подчеркнул, что за этими изменениями важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента. "Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей: или мы сохраним нынешнюю систему, что проще всего, или же мы ее существенно модернизируем. Меня настораживает только одно: за этим централизованным тестированием не всегда видим человека. Это опасно", - считает Президент.

"Я хочу вас сориентировать на откровенный диалог, так как в системе образования мелочей не бывает. Дело в том, что мы уже не можем допустить никаких ошибок. Система определяет в том числе развитие экономики страны, ее устойчивость к мировым вызовам. А это уже вопросы обеспечения национальной безопасности, - заявил глава государства. - И еще раз: школа должна быть школой - это храм. Все это в кодексе должно быть отражено".-0-