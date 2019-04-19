Лукашенко назвал главную задачу для любого руководителя

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача любого руководителя - выполнить все обещания, данные народу. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение. Каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены. В этом формула нашего поведения, - сказал Александр Лукашенко. - Это задача для любого без исключения руководителя".

Президент подчеркнул, что основные направления развития отраслей, наиболее близких людям (жилищного и коммунального хозяйства, строительства, агропромышленного комплекса), определены в документах самого высокого уровня - директивах. "Это я отвечаю на те предложения, которые постоянно звучат в средствах массовой информации, в разговорах, переговорах и социологических опросах, - отметил Александр Лукашенко. - Мало того, что мы провели серьезные мероприятия на уровне Президента по всем этим вопросам с целью выработки конкретных решений, я счел необходимым подписать директивы по всем ним. Они обязательны к исполнению, как закон".

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