Лукашенко назвал непонятными предстоящие масштабные учения НАТО у границ Беларуси

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с Президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников около 30 тыс. Это немало", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко прокомментировал учения НАТО на границе с Беларусью Глава государства отметил, что сегодня с удивлением прочитал о запланированных на весну учениях Североатлантического блока прямо у границ Беларуси.

"Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - добавил он.

Александр Лукашенко отметил, что в рамках Союзного государства существует единая группировка. "Нам придется как-то отвечать", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что такая позиция не бряцание оружием. "Не мы были первыми. Нам приходится реагировать", - подчеркнул Президент.

Глава государства заверил, что с территории Беларуси никогда не будет никаких угроз.-0-