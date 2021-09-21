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21 сентября 2021, 07:00

Лукашенко назвал особенно перспективные возможные проекты с Мальтой

Джордж Уильям Велла. Фото timesofmalta.com
Джордж Уильям Велла. Фото timesofmalta.com

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Мальта Джорджа Уильяма Веллу с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил убеждение в отсутствии объективных препятствий для развития плодотворного двустороннего взаимодействия по самому широкому кругу вопросов. "Очевидно, что Беларусь и Мальта имеют много чего предложить друг другу. Особенно перспективными представляются возможные совместные проекты в сферах информационных технологий, цифровизации, администрирования финансовых потоков, логистики. Полагаю, что для существенной активизации нашего сотрудничества достаточно решимости и политической воли лидеров обеих стран", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Джорджу Уильяму Велле доброго здоровья и осуществления всех планов, а народу Мальты - мира и процветания.-0-

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