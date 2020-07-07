7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Минска, сообщает БЕЛТА.

"Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, - это переход на электромобили, - сказал глава государства. - Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать".

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Александр Лукашенко