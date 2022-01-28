28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал референдум по Конституции положением "цугцванг" для оппозиции и беглых. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов касался альтернативного варианта проекта Конституции, представленного так называемыми беглыми в Венецианскую комиссию. Сотрудница информационного агентства "Минская правда" рассказала, что на днях с удивлением узнала, что Венецианская комиссия приняла к рассмотрению этот вариант Конституции. Мало того, что в Беларуси о нем никто ничего не слышал, так до недавнего времени единственной стратегией оппозиции был срыв референдума. В целом вся их деятельность направлена на вред белорусскому народу: призывы к санкциям, травля журналистов, спортсменов. То есть всеми силами беглые стремятся навредить белорусскому государству, уничтожить страну. Журналист поинтересовалась, какова должна быть реакция государства на такие действия.

"Видимо, они Конституцию создают там для себя, для беглых. Но причина не в этом. Как у нас в народе говорят - "цугцванг". Проголосует за изменения народ - диктатор выиграл. Не проголосует - тоже выиграл. Действительно, так сложилась ситуация", - отметил белорусский лидер.

Глава государства назвал такие действия оппозиции "мерзким сиюминутным взглядом". "Мы все-таки должны смотреть в будущее. Я сказал уже, что Конституция, изменения обращены в будущее. Поэтому я все-таки призываю вас поддержать их", - сказал он.

Тезис о том, что "Лукашенко "робіць для сябе" Конституцию", глава государства назвал глупостью. "Это, знаете, рассчитано на какого-то дремучего человека, который вообще не погружен в политику", - считает он. В продолжение темы Президент отдал должное журналистам, политологам за то, что они "встряхнули общество". "Уже, наверное, каждый человек, который даже проспал эту жизнь, проснулся и понял, что у нас творится в стране", - сказал он.

Александр Лукашенко вспомнил про различные сомнительные инициативы оппозиции, в частности платформу "Голос". "Создают какие-то платформы - "Голос" какой-то и прочее. У нас много специалистов, которые эту платформу могут повалить в течение одного часа, и никакая платформа работать не будет. Но я им говорю: ребята, не надо валить, вы им ввалите туда наши данные, что они будут делать? Кстати, что мы и сделали на выборах. Разрушить проще всего. Говорю: вы туда дайте наши данные. Когда дали - они закрыли этот "Голос", - рассказал глава государства.

Президент отметил, что беглые от безумства представили свой вариант проекта Конституции в Венецианскую комиссию. "От безумства в Венецианскую комиссию занесли какую-то шпаргалку. А что, Венецианская комиссия будет принимать Конституцию?" - задал от логичный вопрос.

"Ну и потом, вы просто внимательно изучите, что такое Венецианская комиссия. Кто там в составе и что они могут порекомендовать? Я не хочу сказать, что все плохие люди, но большинство там западники. Вы думаете, они нас поддержат? Они будут аплодировать той шпаргалке, которую туда отнесли", - уверен глава государства.

Президент заметил, что оппозиции еще вчера стоило альтернативный проект положить ему на стол. "И сказать: если ты демократ, а не диктатор, давай две Конституции - эту и ту. Как когда-то было на референдуме. Помните, мы символы принимали. И другие альтернативно вносили предложения. Могли бы прийти и предложить ту новую Конституцию, но они же этого не сделали. Значит, им не надо было. Они знают результат, они знают, что их никто не поддержит, даже если они святую Конституцию белорусам внесут", - уверен Александр Лукашенко.

Глава государства заметил: если бы беглые и предложили белорусам свой вариант, народ не стал бы его рассматривать. "Не станут даже рассматривать, потому что это будет вранье, это будет болтология. Они никогда не будут проводить ту политику, которую они декларируют. Никогда!" - выразил уверенность белорусский лидер.

Он напомнил суть той политики: "НАТО, все русское запретить, на чемоданы, в общем развязать гражданскую войну в итоге - вот их цель". "Нам это надо? Нам это не надо! Поэтому они везде мечутся. Вот побежали в Венецианскую комиссию. То, что Венецианская комиссия приняла их проект - это смешно, они этим самым показывают, что уже не специалисты, потому что сразу должны были с порога сказать "нет". "Ну пусть дадут (заключение. - Прим. БЕЛТА) - прочитаем", - сказал Президент.-0-