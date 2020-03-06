Лукашенко назвал самую приятную президентскую миссию

6 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения государственных наград и погон высшего офицерского состава назвал самую приятную президентскую миссию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Пожалуй, самая приятная президентская миссия - вручать награды заслуженным людям. Быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов - безопаснее и богаче", - признался глава государства.
Церемония традиционно проводится в преддверии Дня женщин. Для вручения наград и погон приглашены более 30 человек, включая представителей армии и других силовых структур, заслуженных деятелей различных сфер, многодетных матерей.-0-
"Спасибо за все, что делаете для страны и народа" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.