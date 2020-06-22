22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Об этом глава государства заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент адресовал слова особой признательности ветеранам за то, что они с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. "Ушедшие от нас сегодня с нами, они смотрят оттуда (с небес. - Прим. БЕЛТА) на нас и оценивают наши действия. Мы им говорим, что их героическое прошлое стало символом нашей независимости. Их жизненный путь - примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен", - сказал он. Трудности современного поколения не сравнятся с теми испытаниями, которые выпали на долю ветеранов, убежден глава государства.

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