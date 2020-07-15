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Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса
15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что все областные центры в стране соединены с Минском хорошими современными дорогами, однако на этом останавливаться нельзя, нужно дальше развивать автодорожную сеть.
"Моя большая мечта, чтобы из Минска через Бегомль мы осуществили строительство этой дороги (в направлении Полоцка. - Прим. БЕЛТА). Это очень важное направление. И мы, уверен, сделаем", - отметил Александр Лукашенко.
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