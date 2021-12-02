Лукашенко назвал своим главным президентским достижением построение суверенного белорусского государства

Фото из архива
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал своим главным президентским достижением построение суверенного белорусского государства, сообщает БЕЛТА.
"Мы построили впервые в истории, говорю уже как историк, свое суверенное и независимое государство, которое ценится подавляющим большинством, 100% населения ценится: националисты - по-своему, их процентов 10-12; другие люди, часть общества - по-своему. Построенное независимое суверенное государство и является ценностью", - заявил Александр Лукашенко.-0-