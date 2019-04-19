Лукашенко назвал условия продажи крупных промпредприятий

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, назвал условия продажи крупных промышленных предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не против продать. Главный вопрос в цене", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что пакеты акций некоторых предприятий уже выставлены на продажу. Однако стратегические активы не могут быть проданы по тем ценам, которые предлагались потенциальными покупателями. Например, ОАО "Беларуськалий" оценивалось в $30 млрд, а его хотели купить за $5 млрд, хотя только в 2018 году выручка предприятия составила $2,5 млрд.

"Надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника, а они хотят взять бесплатно, - заметил глава государства. - Поэтому не надо вот так торопиться: инвестор, продать и прочее".

Президент напомнил, что в свое время на БелАЗе была тяжелая обстановка, сегодня это высокоприбыльное предприятие, спрос на его продукцию неимоверно возрос. Аналогичная ситуация с деревообработкой: раньше к вложениям в нее относились скептически, а сейчас у отрасли большие перспективы.

Отвечая на вопрос о реформах для достижения к 2025 году ВВП $100 млрд, Александр Лукашенко отметил: "Я готов пойти на любые реформы, которые вы способны выдержать, я уже об этом говорил. Не надо меня упрекать в том, что я ретроград и не хочу никаких реформ". Вместе с тем он призвал посмотреть на этот вопрос с разных сторон: "У нас же есть огромная масса населения, которая при слове "реформы" под плинтус. Поэтому дело не во мне. Хотите реформы - будут вам реформы".

Что касается привлечения инвестиций, то глава государства считает, что в Беларуси созданы условия для работы инвесторов. В качестве одного из примеров он привел индустриальный парк "Великий камень" с его налоговыми льготами.-0-