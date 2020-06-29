Лукашенко: не будем заниматься своими детьми, ими займутся чужие учителя этой жизни

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность качественной работы с молодежью в учебных заведениях. Об этом он заявил сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что, к сожалению, по сравнению с советским периодом произошел откат назад в работе с молодежью. "Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор таких механизмов работы. И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной", - уверен Президент.

"Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил важность учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. "Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение", - заметил Президент.-0-