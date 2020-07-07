Лукашенко: не будет качества - погибнем, потому что качество - основа экспорта

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание на важности поддержания на производствах исполнительской и технологической дисциплины. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дисциплина, исполнительская и технологическая. Да, в последние полгода - год мы на это обратили внимание и начали исправляться. Не будет качества - погибнем. Потому что качество - основа экспорта. А без экспорта страна жить не сможет, не будет валюты", - подчеркнул белорусский лидер.

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