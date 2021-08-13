Лукашенко: не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы

На встрече с местными жителями
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13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает непростую обстановку в мире, в том числе вокруг Беларуси. Об этом он рассказал сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул белорусский лидер.
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны.Обращаясь к сельчанам, он сказал: "Мы будем решать все вопросы, которые должны решать Президент, правительство, губернаторы; у вас есть своя работа, жизнь, свои семьи - смотрите их. Надо будет ваша помощь - я позову вас. Пока живите спокойно, никого не бойтесь. У нас есть кому вас защитить".-0-
"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул белорусский лидер.
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны.
"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого", - сказал Александр Лукашенко.
"Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - добавил глава государства.