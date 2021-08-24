Лукашенко не исключает, что 2022 год может быть объявлен Годом учителя и образования

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что 2022 год в Беларуси может быть объявлен Годом учителя и образования. Так он ответил на вопрос одной из участниц пленарного заседания Республиканского педсовета, передает корреспондент БЕЛТА.Реагируя на поступившее предложение объявить 2022 год Годом учителя и образования, Александр Лукашенко сказал: "Почти положительно. Да, я не в первый раз слышу это. И я искренне сказал: почти с этим согласен".Президент пояснил, что перед тем как подписывает документ о том, чему будет посвящен тот или иной год, поступает много различных предложений. "Они еще будут. Но это, учитывая, что мы будущий год посвящаем во многом решению проблем образования, я не исключаю. Но пока не обещаю. Потому что вдруг принесут еще какое-то чудесное предложение, и оно будет лучше этого. Я же должен быть справедливым. Хотя душа моя и сердце там - в образовании. Поэтому я буду к этому склонен и буду помнить ваше предложение", - сказал глава государства.Как сообщалось БЕЛТА, в своем выступлении на педагогическом форуме Александр Лукашенко заявил, что в будущем году образованию будет уделено особое внимание. "Давайте загоримся одной идеей, давайте нашу страну защитим. Это страна для ваших детей. Вот ее надо для детей сохранить. Если мы с таким чувством придем в школу, мы сделаем дело и решим те проблемы, которые стоят перед нами сегодня", - заявил глава государства.Президент отметил, что услышал мнения всех выступающих на пленарном заседании по различных вопросам. "Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все - от приема в школу", - сказал Александр Лукашенко.Также, по его словам, отдельное внимание будет уделено строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, отметил глава государства. "У нас хватает школ, но возникла проблема. Допустим в Минске, в центре, свободны детские сады и школы (население уже постарше, не рожают), а молодежь, которая рожает, живет на окраине, и мы начинаем штамповать там школы. А это колоссальные деньги", - обратил внимание глава государства.По его словам, подобные вопросы возникают и в регионах, когда в сельских школах не хватает учащихся, а педагогам из-за нехватки педагогических кадров приходится вести несколько предметов. Такие школы пришлось закрывать. Но был организован подвоз учеников из деревень в райцентры. "От меня требуют школу не закрывать. Так мы что, для галочки детей в школу отправляем? Они же за знаниями идут. А какие будут знания, если один учитель одновременно ведет три урока в одном классе, - подчеркнул Президент. - Точно так и в Минске. Почему мы боимся подвезти, если надо, отдельные маршруты организовать? Это будет значительно дешевле".-0-