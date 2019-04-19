Лукашенко не исключает строительства второй атомной станции при успешной эксплуатации БелАЭС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, не исключил строительства в будущем второй атомной станции при успешной эксплуатации БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если этот опыт удастся, не исключено, что в будущем новому обществу придется построить еще одну атомную станцию, - сказал Александр Лукашенко. - Для этого место у нас есть. Оно уже определено, на востоке (Беларуси. - Прим. БЕЛТА)".

Глава государства отметил, что сам является сторонником электрификации. "Это мы сейчас видим профицит электричества, при нынешних условиях. Но нам надо уходить от зависимости от природного газа, нефти и прочих углеводородов. И переходить на электричество", - сказал Президент. Вместе с тем на повестке дня остается вопрос цены электроэнергии. "Правительству поставлена задача, и в ближайшее время оно должно доложить: какова будет стоимость этого электричества. Если учитывать, что мы строим за российский кредит, который надо возвращать, недешевая будет электроэнергия. Поэтому, скорее всего, придется дотировать. Надо посмотреть, из чего мы возьмем эти деньги", - обозначил задачу Александр Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь предпринимает попытки использовать и другие источники энергии: начиная от ветряков, солнечных панелей и заканчивая гидроэлектростанциями.-0-