23 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями страны. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Александр Лукашенко пояснил, что на этот митинг со всей страны выразили желание прибыть много людей - порядка 250-300 тыс. И главное, что волнует Президента, - вопрос обеспечения безопасности.

"Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск, - сказал глава государства. - Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят".

"И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что на мероприятие собирались прибыть многие люди пожилого возраста, ветераны. А потому стоит вопрос их безопасности, оперативного оказания медпомощи, если возникнет такая необходимость.

"А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?" - заметил белорусский лидер.

"И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю: пренеприятнейшая тебе новость. Они уже все начертили, кто куда будет ехать и прочее. Я говорю: мероприятие надо отменять, представляешь, 250 тыс. - мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет из Минска", - сказал глава государства.

Плюс ко всему еще и фактор коронавируса, отметил Александр Лукашенко: "Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг".

"Поэтому мое мнение на сегодняшний день - нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им (участникам протестов. - Прим. БЕЛТА), - сказал белорусский лидер. - Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но за 3-4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми".

Александр Лукашенко высказал предложение весной, когда будет тепло, провести массовое мероприятие и собрать там всех желающих.

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